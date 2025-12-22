小田急電鉄は、2026年3月14日(土)にダイヤ改正を実施します。今回の改正では、特急ロマンスカーの増発や長編成化、接続改善などを盛り込み、通勤・通学や観光での利便性向上を図ります。土日・祝日の「スーパーはこね号」では、新宿駅から小田原駅までの所要時間を59分とする最速運転が約2年ぶりに復活するなど、速達性にも注目が集まります。この記事では、改正のポイントを詳しく紹介します。平日のロマンスカー増発と利便性向上