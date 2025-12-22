マンチェスター・ユナイテッドのポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスは、今後「数試合」欠場することとなるようだ。『ESPN』が伝えている。B・フェルナンデスは21日に行われたプレミアリーグ第17節アストン・ビラ戦に先発出場。しかし、前半終了間際にハムストリングを負傷し、後半からDFリサンドロ・マルティネスとの交代を余儀なくされた。チームを率いるルベン・アモリム監督は「軟部組織(の怪我)だと思うので、し