ヤマダホールディングスは12月25日に、新たに展開するオリジナル調理家電シリーズ「COOFE（クーフェ）」の第一弾として、「17L電子レンジ」（YMW17TN）を全国の「ヤマダデンキ」店舗（一部を除く）と公式オンラインショップ「ヤマダウェブコム」にて発売する。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格は1万4080円。●50Hzと60Hzに対応の「ヘルツフリー」で全国どこでも使える「17L電子レンジ」は、50Hzと60Hzの両方に対応して