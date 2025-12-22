【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ORANGE RANGEのドキュメンタリー番組『Documentary of ORANGE RANGE ：24→25years』が、12月27日21時からMUSIC ON! TV（エムオン!）で放送される。 ■音楽フェス『BLAZE UP NAGASAKI 2025』の舞台裏にも密着 2026年に結成25周年を迎える彼らに完全密着。25周年を控えたいまだから伝えたい“メンバーへの想い”。これまでカメラの前では見せたことのない、メンバー同