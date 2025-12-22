日経平均株価 始値50084.55 高値50590.88 安値49982.20 大引け50402.39(前日比 +895.18 、 +1.81％ ) 売買高20億8310万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆141億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅続伸で5万円台回復、一時1000円超上昇 ２．米株市場でAＩ関連が買い戻され、市場センチメン