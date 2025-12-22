警察官になりすまし、２０００万円相当の金やプラチナをだまし取ったとして無職の男が逮捕されました。（被害に遭った７０代男性）「『警察です、あなたが容疑者です』と言われた時点で、僕は『えー！？』となって」大阪府の７０代男性は、警察官を騙る男からかかってきた電話で、詐欺の被害に遭いました。警察によりますと、詐欺の罪で逮捕・起訴された岡山県津山市の無職・筒塩雄太被告（２６）は１１月、北海道警の警察官