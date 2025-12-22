１２月２３日（火）の近畿地方は、朝冷えて、午後は天気が下り坂。帰りが遅くなる方は雨具をお持ちください。はじめは日本の東の高気圧に覆われて、晴れるでしょう。ただ、次第に高気圧の縁をまわる湿った空気が南から流れ込む影響で、午後は雲が多くなってきそうです。夕方以降は南から雨の降りだす所があり、夜遅くになると京阪神など中部や北部でも傘の出番になりそうです。朝は冷え込みが強まるでしょう。最低気温は前