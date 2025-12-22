福岡高等裁判所は、酒を飲んだ状態で車を運転し、歩道にいた女性をはねて死亡させた罪に問われている男の控訴を棄却しました。 【写真を見る】飲酒・高速バック走行で死亡事故元ホストに二審も懲役12年福岡高裁が控訴を棄却 元ホストの松本岳被告（25）は去年6月、熊本市中央区細工町で酒を飲んだ状態で車を70キロほどの速度で逆走し、熊本市職員の横田千尋さんをはねて死亡させた罪などに問われています。 熊本地裁は今年5