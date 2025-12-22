熊本市南区の熊本トヨタ自動車が、熊本いのちの電話に10万円の寄付金を贈りました。 寄付金は、社員談話室に設置されたコーヒーサーバーの売り上げと、ハイブリッド車1台の販売ごとに1000円積み立てる独自の基金から贈られました。 熊本いのちの電話では、寄付金をなり手不足の相談員の育成に役立てるということです。