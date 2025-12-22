IMP.¤ÎÄØÂÙ²æ¤¬½Ð±é¤¹¤ëRCC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥Þ¡ª¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÄØÂÙ²æ¤Î¹­Åç¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡×¤ÎÂè54²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤Ë±þ¤¨¡¢¹­Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡Öpancafe¤³¤à¤®¤È¤Þ¤á¡×¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£½»Âð³¹¤Ê¤¬¤é¤â»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ë¡¢ÄØ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ»³¤¬¶á¤¤¡ª¤É¤³¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤­¤Ä¤Ä¡ÖIMP.¤Î¸µµ¤°õ¡¢2¤Ä¤Î¶ÚÆù¤¬¥Ð¥Ã¥­¥Ð¥­¡¢¥Ä¡¼¥Ð¥­¥Ð¥­¡ªÄØÂÙ²æ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î