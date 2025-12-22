子どもを性暴力から守るための新しい法律が、来年12月に施行されますが、その詳細を盛り込んだガイドライン案がおおむね了承されました。教員による盗撮や不同意わいせつなどが相次ぐ中、去年6月、「こども性暴力防止法」が成立しました。法律の施行は来年12月25日で、22日にこども家庭庁の検討会でガイドライン案がおおむね了承されました。ガイドライン案には、子どもと接する職員について性犯罪歴がないかの確認を事業者に義務