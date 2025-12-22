11人組グループME：Iが22日、公式サイトで、今月末をもってメンバー4人が活動終了すると発表した。「平素よりME:Iを応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と報告した。「日頃より温かいご支援をたまっておりますファンの皆さまに