大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずき（37）が「＃デカ盛り」をつけて投稿した大食い動画に、様々な反響が寄せられている。【映像】話題の爆食＆女子高生みたいな水着姿バラエティー番組や自身のYouTubeチャンネルで、大食いをしているにもかかわらず、スラリとした体形をしている、もえあず。2025年9月7日に更新したInstagramでは、「海。たのしい夏がおわっちゃったけど、秋も冬もいっしょにいようね」とつづり、