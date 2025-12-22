ロシアの首都モスクワで車が爆発し、ロシア軍の高官が死亡しました。捜査当局は、ウクライナが関与した可能性も含めて捜査しています。ロシア連邦捜査委員会は22日、モスクワ南部の路上で車が爆発し、ロシア軍参謀本部の作戦訓練局長ファニル・サルワロフ中将が死亡したと発表しました。車の下に仕掛けられた爆発物が作動したとみられています。地元メディアによりますと、サルワロフ氏が運転し始めた直後に爆発が起きたということ