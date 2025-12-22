タレント上沼恵美子（70）が22日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に生出演した。上沼は「M−1見た？」と、共演のシャンプーハットてつじ、北村真平アナウンサーに尋ね、2人が「見た」と返事すると、決勝だけ「見ましたよ〜。良かったわあ〜」としみじみと話した。過去9大会で審査員を務めた上沼は「審査員がね、いま現役バリバリの人ばっかりでしょ。一番ノッてる漫才の人ばっかりだか