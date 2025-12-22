GA technologies(GAテクノロジーズ)が運営するAI不動産投資「RENOSY (リノシー)」は12月18日、不動産にまつわる2026年のトレンドを予測する「RENOSY トレンド予想2026注目の街5選」を発表した。亀戸(東京都江東区)RENOSYが選ぶ、2026年に注目が予測される5エリアは、「亀戸」「大国町」「日暮里」「川崎」「板橋」だった。これらの街は、交通利便性の良さを背景とした都心の文化と、その街に古くからある歴史が「調和」した街と