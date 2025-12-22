史上最多11521組の中から、たくろうの優勝で終わった12月21日放送の『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）。初の審査員を務めたミルクボーイ・駒場孝に賛否が集まっている。「ファーストラウンド、トップバッターはヤーレンズでした。一昨年の決勝は2位だったものの、昨年は5位。そこで、これまでとは打って変わって、正統派のしゃべくり漫才で挑みました」（芸能記者）点数は843点で結局5位に沈んだ。「その中で駒場さんがつ