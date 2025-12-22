ＮＨＫ大阪放送局は２２日、今年放送した多彩な番組の中から厳選した番組を放送する「年末特集編成」の内容について発表した。２７日午前８時１５分から大阪・関西万博関連番組「ほっと関西続！万博さんぽＳＰ」を関西地方向けに放送。これは１０月１３日に放送したものに、閉幕後の会場の様子などを追加する。また、同日午前１０時３４分からは、大阪・関西万博の公式マスコットキャラクターとして人気を博したミャクミャ