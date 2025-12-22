今季限りで現役を引退した前巨人の長野久義氏（４１）が２２日に、ＴＯＫＹＯＦＭで放映される「ＳＧＣｐｒｅｓｅｎｔｓ長野久義ＥｌＤｏｒａｄｏ〜新・黄金時代〜」の初収録に臨んだ。同番組は来年１月４日から始まり、毎週日曜日午前８時〜８時３０分まで放送される。マイク前でやや緊張した面持ちを浮かべていた長野氏は初回の収録が始まると「緊張してます。野球より緊張してます」とタジタジ。スタジオブース