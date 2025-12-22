来年3月投票の石川県知事選挙に向け、動きが慌ただしくなってます。現職の陣営が選対本部を立ち上げる一方、国民民主党石川県連が前金沢市長の支持を決めました。現職の馳浩氏を推薦している自民党石川県連。21日に地域支部の幹部を集めて選対本部発足後、初めての合同会議を開きました。選対本部長に就いた岡田県連会長が「油断大敵」と呼びかけ、馳氏の再選へ結束を誓い合いました。 自民党石川県連・岡田 直樹 会長：「この