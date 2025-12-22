【ねぽらぼライブ re:VISION Holoearth Live】 12月21日19時～ 初回ライブ（※以降、1月4日まで3Dアーカイブを上映） 価格：1,500ホロコイン（※3,000円） カバーは、バーチャルライブ「ねぽらぼライブ re:VISION Holoearth Live」を12月21日19時に開催した。以降は1月4日まで毎日8時、12時、19時、21時、23時より計5回のアーカイブ配信が行なわれる。