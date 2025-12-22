大相撲初場所の番付が発表され、石川県津幡町出身の大の里は、西の横綱となりました。また、先場所で初入幕となった欧勝海は、西前頭十六枚目に残りました。先場所の千秋楽を肩の脱臼で休場し、冬巡業も全休していた石川県津幡町出身の横綱・大の里。ただ、すでに部屋での調整は再開していて、調子も上向きだといい、番付は西の横綱に座ることになりました。また、同じく津幡町出身で、大の里の1つ下の後輩、欧勝海は、先場所は10