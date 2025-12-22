バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts ドドリア&ザーボン-たったひとりの最終決戦-」(18,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月23日(火)16時より予約受付開始、2026年9月発送予定。『ドラゴンボールZ』より、『たったひとりの最終決戦〜フリーザに挑んだZ戦士孫悟空の父〜』に登場した「ドドリア」と「ザーボン」を一部新規造形パーツを付属してS.H.