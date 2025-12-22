2025年12月17日、東京・恵比寿 LIQUIDROOMにて、音楽事務所ムーヴィング・オンが主催する年末恒例のライブイベント＜DECEMBER’S CHILDREN＞が開催された。同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。ニューカマーを招きながらジャンルの壁を飛び越え、一夜限りのケミストリーを生み出すべく2012年にスタートしたイベントが＜DECEMBER’S CHILDREN＞だ。iVy、PEDRO、w.o.d.、yonigeの4組に、オープニングアクトを務めたRons