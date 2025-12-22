12月18日、華やかなイルミネーションがきらめく渋谷。みゆう、木下陽介による男女2人組ポップスユニットのリーブルが、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで初のワンマンライブを開催した。タイトルは＜1st LIVE 2025 “お初にお目にかかります” with cross-dominance＞。これまでストリートライブやSNSでの発信を重ねてきた中、ついにリーブルのための舞台が幕を開ける。そこには、期待を胸に集まったオーディエンスとともに、ポッ