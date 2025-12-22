ことし、教員による盗撮画像の共有事件に衝撃が走った教育現場。AIを使ったアプリを使って盗撮を防ぐ取り組みが、愛知県日進市で始まっています。 【写真を見る】 “児童を盗撮から守るアプリ”約1万台のタブレットに搭載 撮影した時点でAIが“不適切”と判断すれば管理職の教員と教育委員会にメール通知 愛知・日進市 名古屋市立小学校の教諭だった森山勇二被告。校外学習で訪れた名古屋市内の消防署で9歳の女子児童の下