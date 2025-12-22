ハンドボール･石嶺秀選手を擁する豊田合成が大会6連覇です。 【写真を見る】ハンドボール･石嶺秀選手を擁する豊田合成 日本選手権大会6連覇 股下101cmの守護神･中村匠選手も大活躍 21日に行われた、日本ハンドボール選手権大会。絶対的王者の豊田合成は、序盤からエース、ヨアン・バラスケス選手が先制点から5連続得点で勢いに乗ります。 守っては股下101cmの守護神、中村匠選手。その長い脚を生かして