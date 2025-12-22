B’zが11月15日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を皮切りにドームツアー＜B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-＞を開催した。愛知、福岡、東京、大阪のドーム会場を各地2DAYSずつ、4ヵ所8公演で行われたツアーから、12月6日、東京ドーム公演のレポートをお届けしたい。なお、BARKSでは後日改めて、松本孝弘のライブ使用機材を記事公開する予定なので、こちらもお楽しみに。◆B’z 画像(14点)2025年11月12日に通算23作目となるオリ