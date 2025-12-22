響き渡る威勢のいい声。愛知県豊田市の公設地方卸売市場で、ことし最後の一般開放が12月20日に行われ、にぎわいました。 【写真を見る】卸売市場で本マグロの大サービス ことし最後の一般開放で｢正月に向けて、いい食材あれば｣ 年末年始の大売り出し 愛知･豊田市 来場者の視線の先には、宮城県の気仙沼港で水揚げされた150キロの巨大な本マグロです。 刺身にすると400人分以上もとれるという本マグロが、鮮やかな手さばき