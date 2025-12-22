自民党の政調会長、文部科学相などを務めた前衆院議員の下村博文氏が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。高市政権の官邸幹部が報道陣との「非公式な意見交換の場」（オフレコ）で「日本は核を持つべき」といった趣旨の発言をしたとして複数の媒体で報じられたことについて「強い危機感」を示しながら批判した。 【写真】さすがの蓮舫氏も怒！中国語で抗議 下村氏は「私は今、この国のメディアのあり方に、強い危機