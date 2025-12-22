東京の個室サウナ店で夫婦が死亡した火災を受け、福岡市はすべてのサウナ施設の緊急点検を23日から行うと明らかにしました。出入り口の扉の状況や非常ボタンの運用状況などを確認します。東京・赤坂の会員制個室サウナで15日に起きた火災では、30代の夫婦が死亡しました。これまでにサウナ室の扉のドアノブが外れていたほか、夫婦は非常ボタンを押したとみられますが、異常を知らせる装置の電源が入っていなかったことが分かってい