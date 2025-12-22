22日、愛知県刈谷市にあるマンションの一室で火事がありました。キッチンからの出火とみられ、80歳の女性が搬送されました。警察と消防によりますと、火事があったのは刈谷市神明町にある3階建てのマンションで、午後0時半ごろ、「2階から煙が出ている」と近くを通りかかった男性から119番通報がありました。消防車など10台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、火元の部屋から80歳の女性が救出されて病院