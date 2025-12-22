アジア・アジアパラ競技大会の開催経費について、愛知県が当初の3倍近くとなる見通しを公表しました。大村知事は22日、当初1000億円と見込んでいたアジア・アジアパラ大会の開催経費が、建築資材費や人件費の上昇などにより、3倍近い2980億円になる見通しを公表しました。加えて、インフラ整備や機運醸成などにかかる開催地の費用負担が700億円ほどと試算され、合計の経費はおよそ3700億円になる見込みです。これに伴い、