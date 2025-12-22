リニア中央新幹線のトンネル掘削工事が行われている付近の地上で地面の隆起が確認されたことについて、JR東海は「リニアの工事が影響していると考えられる」と明らかにしました。今年10月、東京・品川区のリニア中央新幹線のトンネル掘削工事が行われていた付近の地上で、最大13センチほどの地面の隆起が確認されました。JR東海 土木工事部秋本直人 担当部長「本事象は当社の工事の影響であるというふうに考えておりま