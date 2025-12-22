きょう未明、埼玉県狭山市の国道で、横断歩道を渡っていた男性が車にひかれて死亡しました。警察がひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、きょう午前0時すぎ、狭山市鵜ノ木の国道で、横断歩道を渡っていた近くに住む会社員・森口和樹さん（25）が右から直進してきた車にひかれ、頭などを強く打ち、死亡しました。車は黒っぽいセダンタイプで、その場から逃走したということです。事故のおよそ2時間半後、警察は現場