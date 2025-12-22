ウェンディーズ・ファーストキッチンは22日、この日横浜パルナード店で開催予定だったAKB48のお渡し会イベントの中止を発表した。AKB48の千葉恵里、花田藍衣が横浜パルナード店で限定サイン入りコースターを配布するイベント。午後4時30から抽選権を配布し、午後5時過ぎには当選番号を発表していたが、開始時刻の午後6時を過ぎた直後に中止が発表された。公式Xでは「近隣の火災発生に伴い、警察からの要請により、本イベント