22日午前、秋田市にある公設地方卸売市場で、クマが建物の中に入り込む姿が目撃されました。クマは建物の中にとどまり続けていて、秋田市や警察が対応にあたっています。現場は秋田市の公設地方卸売市場の敷地内にある運送会社の倉庫です。警察などによりますと、22日午前11時過ぎ、1頭のクマが倉庫の中に入っていく姿を市場関係者が目撃し、110番通報しました。クマは体長およそ1メートル20センチで当時、倉庫内には10人ほどがい