松任谷由実さんNHKは22日、大みそかの紅白歌合戦の特別企画に、シンガー・ソングライター松任谷由実さん（71）が出場すると発表した。出場は3年ぶり。今年発表した「天までとどけ」と、荒井由実として活動していた時代の1曲を披露する予定。松任谷さんは、1972年のデビュー当時から現在までの歌声を生成人工知能（AI）に学習させ、今の歌声に重ねたアルバムを今年発売し、話題を呼んだ。松任谷さんは「光栄と感謝の気持ち