警察や検事をかたる男から「捜査に協力すれば無実を証明できる」「犯罪で得た金か確かめる」などと言われ、横手市の70代の男性が200万円をだまし取られました。連絡用としてスマートフォンが送られてきたということです。横手警察署の調べによりますと、横手市に住む70代の男性は先月下旬、自宅の固定電話に楽天お客様サポートのナカイを名乗る男から電話があり、「あなた名義で契約された携帯電話で大量に違法メ}