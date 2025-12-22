全国の小学5年生と中学2年生を対象にした体力や運動能力などの調査結果が公表され、県内の児童、生徒は今年度も全国平均を上回りました。調査はスポーツ庁が今年4月から7月にかけて全国の小学5年生と中学2年生を対象に行いました。「握力」や「反復横跳び」など8つの項目をもとに算出される「体力合計点」で、秋田県は小学生、中学生ともに全国平均を上回りました。全国平均を上回るのは調査が始まって以来、16回連続です。