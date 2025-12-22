子どもたちに読書に親しんでもらおうと、秋田市の認定こども園に100冊の本が贈られました。子どもたちは、一足早い本のクリスマスプレゼントを、早速楽しんでいました。本を贈ったのは、中古品の販売・買い取り大手のブックオフです。子どもたちに読書に親しんでもらおうと、ブックオフでは、販売している本の中から一部を全国の教育施設などに贈る活動を行っていて、県内では今年、秋田市の認定こども園と保育園合わせて3か所に贈