22日は、1年の中で昼の時間が最も短い、冬至です。大館市の温泉宿泊施設では恒例のゆず湯のサービスが行われ、訪れた人たちがさわやかな香りが漂う露天風呂を楽しんでいました。大館市岩瀬にある、「たしろ温泉ユップラ」では、冬至にあわせて、毎年、ゆず湯のサービスを行っています。客「うわ～最高にいいね」高知県から取り寄せた、ユズ約20キロが用意され、露天風呂に浮かべられました。22日は、気温の上が