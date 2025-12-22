今年はコメの不足や価格高騰が大きな話題となりましたが、よりおいしいコメを作るための努力も日々続けられています。ブランド米＝サキホコレの食味を競うコンテストが秋田市で開かれ、生産者たち自ら食べて出来栄えを審査しました。生産者27人の予選から勝ち抜いた3人が丹精して育てたサキホコレが審査の対象です。本格デビューから4年目を迎えているブランド米、サキホコレ。県が生産者の意欲向上などを目的に開いている食