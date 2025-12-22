12月21日、當真あみがInstagramを更新した。【写真】透明感あふれる2026年カレンダーのオフSHOTを披露當真は、自身のInstagramアカウントにて、「當真あみ 2026カレンダー」のオフショットだという、淡い水色のニットを着た自身のカメラ目線ショットや、カレンダーを持って笑顔を見せる写真を公開。あわせて、「今回は卓上カレンダーだけなのですが、1月から12月まで月ごとに写真が変わる所と、カレンダーの背面にも載ってるので、