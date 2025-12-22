浜浦彩乃が、ソロ1stアルバム『IRODORI』を2026年3月11日にリリースする。 （関連：こぶしファクトリーとBEYOOOOONDS、舞台共演で親交深まる浜浦彩乃「みんなの心は一つになってますから」） 本作は、2025年3月19日のメジャーデビューより1年を経てのリリースに。また、こぶしファクトリーのメンバーとしてデビューしてから10周年イヤーでのリリ&#