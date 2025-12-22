東京都交通局は、「都営地下鉄『冬』のワンデーバス」を発売する。都営地下鉄全線が乗り放題となる乗車券で、磁気乗車券と交通系ICカード（PASMO）に対応する。価格は大人500円、小児100円。都営地下鉄の一部を除く各駅の自動券売機にて発売する。クレジットカードの利用もできる。発売期間は12月27日から2026年1月12日までの土・日・祝日。