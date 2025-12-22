現地12月21日に開催されたブンデスリーガ第15節で、佐野海舟を擁するマインツと藤田譲瑠チマが所属するザンクトパウリが激突した。佐野と藤田が揃って先発したなか、試合は日本代表MFの２人が球際の激しい競り合いを見せるなど見応えのある場面があったものの、膠着した展開が続いてスコアレスで前半を終える。後半に入っても、両チームともに決定機を作れず。結局、０−０で終わった。海外サッカーメディア『SPORTS DUNIA』