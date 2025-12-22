22日午後4時前、石川県かほく市の鉄工所で火事があり、消防が消火活動に当たっています。午後5時現在、けが人はいないということです。22日午後3時50分ごろ、石川県かほく市松浜で、この家に住む男性から「建物が火事です」と消防に通報がありました。消防によりますと、火事があったのは「アイシン鉄工」で住宅と工場が一体になった建物です。火はおよそ1時間後にほぼ消し止められ、午後5時現在、けが人はいないということです。