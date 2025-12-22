三塁の守備にも課題を抱え、市場の動きが鈍った村上(C)CoCoKARAnextともすれば、ショッキングな契約だった。現地時間12月21日、今オフにヤクルトからポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ移籍を目指していた村上宗隆が、ホワイトソックスと2年契約で正式合意。米スポーツ専門局『ESPN』によれば、総額3400万ドル（約53億7000万円）でサインした。【動画】村上宗隆がホワイトソックスユニ姿をお披露目球団Xが公開