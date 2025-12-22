元中日の山本昌氏（60）と山崎武司氏（56）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。中日の2025年シーズンを振り返り、期待以上の頑張りを見せた野手の名前を挙げた。山崎氏が名前を挙げたのは山本泰寛内野手（32）。「数字のわりに頑張ったと思う。打率・242なんだけど、いいところで打っていた」と、阪神戦力外から復活を遂げた10年目の名前を挙げた。32歳シーズンを新天地で迎えた山本は、負傷離脱した村松